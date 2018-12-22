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少年誤墮「情網」被騙7.4萬元

2018-12-22 列印
　　網上交友要小心！土瓜灣一名十六歲少年，疑情竇初開，早前透過手機交友程式，結識一名女網友，雙方經過多次訊息交流後，少年疑以為可與女網友進一步發展成情侶關係，不虞有詐誤墮「情網」，應對方要求，多次代為購買點數卡，共涉款約七萬四千元，並按指示將點數卡資料發給女網友後，即與對方失去聯絡。

　　前晚十一時許，少年將有關事件告訴母親，其母懷疑兒子誤墮美人計被騙財報警。警方初步調查後，將案件列作以欺騙手段取得財產處理，交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

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