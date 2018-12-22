  • 2018年12月22日 星期六
  • 20º
  • 85%
熱門： 酒店殉情綠置居阿嬌婚宴沙中線醜聞房屋

日報新聞 > 港聞

﻿百川匯「創客節」﻿﻿培育初創﻿

2018-12-22 列印
■陞域集團主席鄧耀昇（中）指，計劃完結後，集團會繼續協助入圍企業長遠發展。
Previous Next

　　百川匯主辦的「香港國際創客節」宣佈，與陞域集團及Jumpstart Media合辦的「陞域創越計劃」，協作成為活動夥伴，於亞洲區內十一個城市，發掘有發展潛力的七至十一間初創企業，提供初創營商培育，並計劃為每間入選企業投資最少七十八萬港元協助發展，現已接受報名。

　　百川匯主席楊政龍表示，過去幾年一直以「香港國際創客節」為平台，讓青年、創業者及投資者交流合作。下次香港國際創客節論壇將於四月舉行，屆時會邀請不同講者分享經驗。他提到，是次創客節與「陞域創越計劃」成為活動夥伴，目標吸引超過五百間來自亞太區的初創企業參加，終極入圍的企業將出席「香港國際創客節」。

　　陞域集團主席鄧耀昇指，「陞域創越計劃」將從包括香港以內的亞太地區十一個城市，招募多間初創企業，安排他們來港參與為期四個月的營商培育計劃。計劃完結後，集團會以導師身份，繼續協助入圍企業長遠發展。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd