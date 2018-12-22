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運房局：港航運作未有異常

2018-12-22 列印
　　曾邀成龍任宣傳大使的香港航空，前日傳出人事大地震，九名董事中有六名辭任，包括鄧竟成及蒙建偉，更有報道指大地震已蔓延至財務部、客戶服務部，甚至機師。消息稱首席財務官羅嘉奇被指已低調離職，部份機師被要求放無薪假。香港航空發言人只證實服務部總監簡浩賢離職。

　　空運牌照局昨晚首次就香港航空財政狀況回應，稱留意到相關報道，並已根據規例要求香港航空交代情況，適當時候作跟進行動。運輸及房屋局亦回應指，據其觀察香港航空日常營運在董事會人事變動後，未出現異常情況，民航處亦認為其航空安全方面目前運作正常，民航處會繼續透過既定機制予以監管。

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