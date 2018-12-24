聖誕爆外遊熱潮 高鐵出境破紀錄

今晚平安夜，明天聖誕佳節，不少港人外遊散心，今年有兩大基建落成，方便往內地遊玩，昨天經高鐵出境人數破紀錄，參與珠澳大橋短線巴士團的人數亦創新高。留港市民不愁沒好去處，中環和尖東聖誕燈飾美麗，是打卡的熱門景點。



港鐵宣佈，昨日所有往內地的高鐵列車車票已售罄。入境處統計，香港西九龍站口岸周六入境人次為三萬九千九百一十七人，而出境人次為五萬三千七百三十一人，創單日新高，全日有九萬三千六百四十八人次經高鐵進出香港，亦創九月二十三日高鐵開通以來單日最高紀錄。香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡回覆查詢時指，旅行社在聖誕期間開辦了不少高鐵團，深受港人歡迎。



陳張樂怡指，由香港前往武漢、長沙、貴州、桂林、潮汕、廈門等地的高鐵團，大受歡迎，令這些目的地的旅客人次，較去年同期增長一成至一成半。經港珠澳大橋前往珠海、中山、順德、江門等地的短線巴士團人數，亦較去年同期增加兩成半。



大橋巴士短線團報名增25%



留港度聖誕，也節目多多。旅發局今年首辦「閃躍維港光影節」，以不同光影裝置營造出多種效果，打造多個打卡拍照熱點，為市民帶來多個聖誕好去處，包括「國際燈光藝術展」內六層樓高的音樂「魔方樹」、霓虹招牌光影隧道、「幻彩詠香江」冬日版、皇后像廣場巨型聖誕樹，以及除夕倒數煙花匯演等豐富節目。



燈飾焦點所在「閃爍尖東耀香江」，今年踏入第三十六周年，其位於尖東麼地道、以聖誕圖案編織而成的燈飾天網，往年亦吸引大量人潮「打卡」留影。



不少市民一家大小都會趁聖誕假期到主題公園，香港迪士尼樂園今年推出「A Disney Christmas」活動，包括在場內設置十八米高的聖誕樹、「米奇與好友聖誕舞會」、首次舉辦的「夢想花園冬日市集」，以及萬眾期待的「聖誕飄雪時刻」等。至於海洋公園，則邀請了麥兜及麥太出演音樂劇場，以美食為主題傳遞關懷。



