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演唱會遭沖擊 樂手聽眾捲走

2018-12-24 列印
　　海嘯來時，當地正舉行演唱會，舞台遭海嘯沖毀，尖叫聲四起，不少歌迷拔腿狂奔。印尼一間電視台轉播畫面顯示，海嘯來襲並沖垮雷桑角（Tanjung Lesung）一場年終演唱會的舞台，隨後尖叫四起。

　　搖滾樂團Seventeen在聲明中表示：「舞台十分靠近大海，大水捲走一切。」

  聲明說：「海水暴升，拖走在場的每一個人，我們失去親友，包括我們的貝斯手及經紀人……還有其他人失蹤。」

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