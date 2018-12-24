85%公共事業僱員 不滿加薪幅度

上文提及史卓豐如果未能爭取更多馬房的支持，成績很有可能徘徊不前。 其實這位年輕好手事業發展可說極之幸運，當他仍是見習生時已獲得冠軍練馬師大衛希斯的垂青並擔任其馬房主帥，在出道短短時間已憑「夏姆斯獎」勝出澳洲其中一場最重要的一級賽事覺士盾。他於一五年度馬季開始在港策騎，首季已憑「雄心巨龍」攻下三級賽皇太后紀念盃，當時深得到苗禮德、高伯新等中游馬房的支持。不過他亦曾因陣上發揮欠佳而被馬會競賽董事小組判罰停賽九個香港賽馬日，在其履歷表上蒙上陰影，幸好最終仍獲馬會發出整季牌照。 事實上，史卓豐今季演出尚算穩定，但把握力仍欠不足，特別是跑大賽時，也許年紀仍輕未能釋放壓力之故，常有失準...

2018-12-24