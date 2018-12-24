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85%公共事業僱員 不滿加薪幅度

2018-12-24 列印
　　公共事業聯會轄下四個香港公共企業工會，包括中華電力公司華員職工會、港燈電力投資公司職工會、香港中華煤氣公司華員職工會、電訊盈科職工總會，就調查後發現近八成五受訪的公共事業僱員，不滿意今年的加薪幅度。該會要求四間公共企業明年加薪不低於百之六點八，與僱員分享經濟成果。

　　中華電力公司華員職工會主席施生弟表示，四間公共企業年年賺錢，但對僱員的薪酬調整愈趨保守，員工的加薪幅度往往追不上通脹，令公共企業僱員的生活水平不斷下降，嚴重打擊士氣。

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