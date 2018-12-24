康宏爭奪惡鬥 蔡志明疑被擺上枱 ﻿B V I案法官判無辜 ﻿﻿「玩具大王」 先贏一仗﻿

最新一期《東周刊》報道，為保康宏環球控制權，台灣富邦蔡家和「深圳幫」佳兆業太子爺郭曉群鬥得你死我活。台灣幫還把「玩具大王」蔡志明拉落水，質疑他是曹貴子背後「金主」，甚至深圳幫收購康宏的資金和股票，都是來自蔡志明。正當市場等待台深兩大陣營明年三月在本港高院展開連場惡鬥之際，本刊得悉台灣幫原來兵分兩路。康宏子公司「Convoy Collateral Limited」早前在英屬處女島Eastern Caribbean Supreme Court法庭申請禁制令，企圖禁止曹貴子與蔡志明合組的BVI公司「Broad Idea International Limited」轉讓持有的康健國際股份，最後法官判Broad Idea可將股份轉回私人名下。



由於Broad Idea在英屬處女島註冊，因此案件要在當地審理。「台灣幫喺香港告緊曹貴子，想『鎖』佢啲資產，包括同蔡生間BVI公司揸住嘅康健國際股票。據知喺聆訊過程中，當地法官曾經問康宏有冇喺香港告蔡生。代表康宏嘅律師Jonathan Addo確認無。法官於是表明關注會否有『無辜』嘅股東被捲入呢單官司。」知情人士說。



至本月中，蔡志明獲當地法庭批准，將Broad Idea中他應佔的康健股份轉回私人名下，不再受禁制令約束。據一名法律界人士分析，此舉等於BVI案法庭和康宏均承認他是無辜捲入這宗康宏官司，換言之「玩具大王」先贏了一仗。



為將深圳幫拒諸門外，台灣蔡家可謂出盡法寶。據知情人士透露，今年三月，台灣幫曾派出康宏總裁吳榮輝代表康宏與深圳幫談判，疑似擺出求和姿態，提出以每股一毫五仙至一毫七仙買回郭曉群手上的康宏股票。



深圳幫掃康宏出價遠高台灣幫



另外，《東周刊》獲悉曾跟「大凌張」張志誠拍住上的許尊健(Dan Hui)亦一度代表蔡家與深圳幫密晤談判，今年七月中，許尊健亦親手寫了另一封信，經中間人轉交給「郭生」。當中提到︰「這一份是我們委託律師修改的狀紙，並只提及蔡大哥為一位單純借款人，麻煩轉交給郭生，以便他通知律師團體們他真實的意思是無意把蔡志明先生捲入官司裏面成為被告」。



據知該份修改狀紙是關於康宏控告郭曉群等人的案件，由康宏律師撰寫。當中確實修改了有關蔡志明的內容。及至今年八月，許尊健帶同還未簽署的康宏律師信草稿經中間人轉交蔡志明，再次提出撤回在修訂入稟狀中對蔡的指控，希望與深圳幫和解。



知情人士估計許吳二人只是拖延時間的緩兵之計。「台灣幫出『低價』想買郭曉群手上嘅康宏股票，所謂談判求和顯然無誠意。深圳幫掃康宏嘅平均價係遠高於台灣幫出價！」如今蔡志明在BVI法庭的反擊戰先勝一仗，相信好戲陸續有來。



