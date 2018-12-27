﻿與女化妝師遊北海道 曾志偉自駕車禍警高層重傷

北海道是港人旅遊熱點，當地小樽市周二發生自駕遊車禍，涉及兩名港人。警務處刑事及保安處處長李志恒周二與六名親友到日本小樽市自駕遊，其乘坐車輛在余市町與另一汽車迎頭相撞，另車駕駛者為藝人曾志偉，李頸部受傷，下半身痳痹，送院時清醒，昨天由直升機轉送另一醫院接受手術。消息指，事發時曾志偉車上有一姓李女子，兩人均無大礙。據悉，曾志偉事發後曾接受酒精測試。



車禍本周二發生，當時警務處刑事及保安處處長李志恒與六名親友乘坐車輛，與另一輛車迎頭相撞，李車上七人全部受傷，其中五人傷勢嚴重，急送當地醫院留醫。李志恒頸部受傷，下半身痳痹，送院時清醒據悉須留院五周。李昨晨透過入境處協助，乘直升機轉往另一醫院接受手術。警隊福利部及入境處已派員到當地，向其家人提供協助。



刑事及保安處處長李志恒傷頸



李志恒受傷引發廣泛傳媒注意，事發時，迎頭車駕駛者為藝人曾志偉，曾志偉長子曾國祥回覆傳媒，指父親無大礙：「有心，有心！無事，佢本人無乜大礙，人無事。」曾的好友佘詩曼亦表示，曾志偉已在他們所屬的訊息群組報平安。



有消息指，車禍本周二中午發生，曾志偉駕駛一輛私家車，載着一名年約四十多歲李姓女子，兩人抵達有日本威士忌故鄉之稱的余市町，與李志恒乘坐的七人車迎頭相撞，兩車如何相撞，未有日本傳媒披露。曾與女伴未有受傷，消息指，曾須接受酒精測試。



據報，與曾志偉同行女子為化妝師Vanus Li，即無線資深化妝師張家萬（Gary）遺孀，人稱阿雪，既是曾的御用化妝師，亦代他處理不少事務，且與不少圈中人熟稔。意外後，Vanus昨日更新社交網，上載一張聖誕老人與小鹿合照，hashtag標示「#thankfulus #cherish #grateful #unforgettable」，但原帖已刪。



警福利部及入境處派員赴日



入境處回覆傳媒指，前日接獲求助後，即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐札幌總領事館了解情況，總領館前晚派員探望傷者。入境處人員抵達後，即時往醫院探望受傷港人，之後再派遣另一名人員，陪家屬前赴當地。至於意外詳情，入境處稱涉私隱為由不便透露。



旅遊達人項明生（James）回覆本報查詢時，北海道是港人自駕遊的熱點，冬天降雪量多，能見度非常低，路面結冰，呼籲盡量不要冬季在北海道自駕遊。他指北海道冬季路況很差，即使車胎安裝了雪鏈，仍會打滑跣胎；車廂暖氣亦容易使人昏昏欲睡，旅客必須維持低速駕駛，與前車保持安全的行車距離。