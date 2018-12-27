﻿與女化妝師遊北海道 曾志偉自駕車禍警高層重傷

車禍本周二發生，當時警務處刑事及保安處處長李志恒與六名親友乘坐車輛，與另一輛車迎頭相撞，李車上七人全部受傷，其中五人傷勢嚴重，急送當地醫院留醫。李志恒頸部受傷，下半身痳痹，送院時清醒據悉須留院五周。李昨晨透過入境處協助，乘直升機轉往另一醫院接受手術。警隊福利部及入境處已派員到當地，向其家人提供協助。
刑事及保安處處長李志恒傷頸
李志恒受傷引發廣泛傳媒注意，事發時，迎頭車駕駛者為藝人曾志偉，曾志偉長子曾國祥回覆傳媒，指父親無大礙：「有心，有心！無事，佢本人無乜大礙，人無事。」曾的好友佘詩曼亦表示，曾志偉已在他們所屬的訊息群組報平安。
有消息指，車禍本周二中午發生，曾志偉駕駛一輛私家車，載着一名年約四十多歲李姓女子，兩人抵達有日本威士忌故鄉之稱的余市町，與李志恒乘坐的七人車迎頭相撞，兩車如何相撞，未有日本傳媒披露。曾與女伴未有受傷，消息指，曾須接受酒精測試。
據報，與曾志偉同行女子為化妝師Vanus Li，即無線資深化妝師張家萬（Gary）遺孀，人稱阿雪，既是曾的御用化妝師，亦代他處理不少事務，且與不少圈中人熟稔。意外後，Vanus昨日更新社交網，上載一張聖誕老人與小鹿合照，hashtag標示「#thankfulus #cherish #grateful #unforgettable」，但原帖已刪。
警福利部及入境處派員赴日
入境處回覆傳媒指，前日接獲求助後，即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐札幌總領事館了解情況，總領館前晚派員探望傷者。入境處人員抵達後，即時往醫院探望受傷港人，之後再派遣另一名人員，陪家屬前赴當地。至於意外詳情，入境處稱涉私隱為由不便透露。
旅遊達人項明生（James）回覆本報查詢時，北海道是港人自駕遊的熱點，冬天降雪量多，能見度非常低，路面結冰，呼籲盡量不要冬季在北海道自駕遊。他指北海道冬季路況很差，即使車胎安裝了雪鏈，仍會打滑跣胎；車廂暖氣亦容易使人昏昏欲睡，旅客必須維持低速駕駛，與前車保持安全的行車距離。