「唔好再將法律問題政治化」 ﻿鄭若驊首回應UGL案﻿﻿ 強調律政司不偏不倚﻿

律政司司長鄭若驊放假兩周，昨天回港，即向傳媒解釋為何不向涉UGL案的前特首梁振英提控。她三度揚言律政司「不偏不倚，無畏無懼」，指除非涉案者涉律政司，才需尋求獨立法律意見，強調律政司守則是獨立公允、不偏不倚按法律做事，「希望大家唔好再將法律問題政治化！」



鄭若驊昨午現身機場受訪，明言除非個案涉及律政司同事，才會外判給大律師研究，又表明不評論以前外判的做法對錯。面對傳媒連番追問何以沒諮詢外間獨立法律意見，鄭若驊三度強調律政司是「不偏不倚，無畏無懼」，「假若因為佢（梁振英）係一個中央，我哋律政司就要尋求出面法律意見？咁律政司守則裏面、提到我哋係獨立公允不偏不倚咁按法律去做嘢，呢啲嘢我哋係咪可以唔使理、掉咗佢都得？」、「如果我哋律政司係有憲制責任，咁點解要尋求外面嘅法律意見呀？因為要卸膊咩？但我哋係拎起件事。」



涉律政司人員才外判



被問及未有再交代不檢控梁振英案細節，鄭指律政司已發有關聲明，又指案件現進入司法程序，再無補充。有傳媒稱公眾覺其公信力破產，鄭面色一沉，稱：「我希望大家唔好再將法律問題政治化。」



至於鄭若驊捲入其位於屯門大欖的獨立屋僭建案，她表示全不知情，亦無參與。對於外間形容其放大假是「避風頭」，鄭笑謂：「我唔記得我實際幾時申請休假，應該係一早，所以同『避』完全冇關係。」



學者：解釋難令人信服



港大法律學院教授陳文敏指，司長解釋難以令人信服，他稱過往向外尋求獨立法律意見的例子，絕不局限於律政司內的官員，包括梁錦松、許仕仁、曾蔭權等，且向外尋求獨立法律意見目的是令檢控程序更公平。陳教授指出，法律上律政司無責任解釋不提檢控原因，但作為問責官員，司長有責任釋除公眾疑慮。民主黨林卓廷就批評鄭若驊搬龍門，推翻多年律政司做法而無合理解釋，令人覺得是為梁「度身訂造」不檢控下台階。



