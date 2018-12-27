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首幅政府地建組合屋 明年動工將提供270單位

2018-12-27 列印
■政府擬在深水埗地皮興建過渡性組合屋，可提供最多二百七十個單位。
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　　有傳媒報道，政府打算在深水埗推出首幅政府地皮，興建過渡性房屋的組合屋，以應付短期住屋需要。該幅位於深水埗欽州街西與通州街交界的地皮，面積達五千平方米，現時由地政總署管理，給承建商擺放物料之用。

　　政府計劃利用地皮興建六層高組合屋，提供二百五十至二百七十個單位，下月交深水埗區議會討論，如果獲得支持，最快明年九月動工，二○二○年入伙，將會是首幅政府用地興建用作過渡性房屋。

　　深水埗區議員梁文廣，認為要訂下使用期限。九龍西議員鄭泳舜建議政府加強支援社福機關發展組合屋。他又希望政府在十八區都找出閒置土地，興建過渡性房屋。

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