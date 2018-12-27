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﻿美股中段升149點

2018-12-27 列印
　　美國周三股市向好，杜指中段報二一九四二點，升一百四十九點；納指則報六二八二點，升八十九點。

　　滙控美國預託證券價格見六十三點一二港元，跌一點○三港元；騰訊則見三百零一點五八港元，跌九點○二港元。

　　紐約期金報每盎司一千二百八十點九美元，升九點一美元；紐約期油則報每桶四十四點九五美元，升二點四二美元。
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