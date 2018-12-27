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殉情奇案女主角被控謀殺

2018-12-27 列印
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　　一對中年男女本月二十日於灣仔利景酒店內被發現服藥後倒臥房間，六十二歲么鳳家族大舅父朱偉坤當場證實死亡，五十九歲女子張燕琼送院搶救後已回復清醒。據悉，警方初時將案列作自殺案處理，但其後根據女事主在互聯網的帖文，懷疑事件另有內情，遂正式落案起訴張謀殺（見圖）。裁判官批准將案件押後至明年三月二十日在東區裁判法院再提堂，以便控方等候警員作進一步調查。期間張須交由懲教看管。

　　報稱家庭主婦的女被告張燕琼在犯人欄應訊時神色憔悴，聲線虛弱，又不時望向觀眾席與其男友人屢有眼神交流。

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