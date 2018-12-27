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氣溫顯著降　大除夕濕且凍

2018-12-27 列印
　　香港人過了一個熱烘烘的聖誕節之後，隨後數日氣溫又再下跌。受強烈冬季季候風影響，本周後期華南沿岸氣溫顯著下降，風勢頗大，下周初天氣寒冷及有雨。天文台預測，星期五（二十八日）短暫時間有陽光，天氣顯著轉涼，氣溫下降至攝氏十六至二十度，周六則多雲，有一兩陣雨，氣溫再跌至最低十三度。周日氣溫進一步下降，市區跌至攝氏十二至十五度，有幾陣雨，又濕又凍。

　　至於大除夕晚，天氣仍然欠佳，多雲有幾陣雨，早上寒冷，市區氣溫介乎十一至十四度。新界清晨時段更低至八度，將軍澳有十度，青衣、西貢約十一度。

　　元旦日繼續濕凍，多雲有雨，早上寒冷。另天文台九天天氣預報顯示，除夕及元旦日更低至十一度。

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