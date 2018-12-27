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﻿「公廁遇刀匪」﻿﻿婦報假案被捕﻿

2018-12-27 列印
■婦人聲稱在屯門新墟街市一女廁遇刀匪。
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　　事發昨日約八時四十四分，一名年約四十歲的女子向警方報案，聲稱她途經屯門河傍街新墟街市一樓平台女廁時，遭到一名年約二十歲的男子持刀指嚇，喝令她交出身上現金，結果被搶去身上約五千七百元現金。

　　警方接報到場調查，先向女事主查問事發經過，惟警員當時發現有人支吾以對，前言不對後語。警方事後翻查事發公共廁所附近的閉路電視錄影，發現她描述的事發經過路徑沒有劫案發生。

疑失款虛報遇劫

　　其後該女子向警員承認自己因為「唔見咗錢」，因而虛報假案。該名女子涉嫌浪費警力，被警方拘捕調查，案件交由屯門警區刑事調查隊跟進，警方正在調查事件。

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