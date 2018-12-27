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巴士鎅魔再毀七座椅

2018-12-27 列印
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　　昨早荃灣發生巴士座椅懷疑被刑毀案，昨日早上十時許，西樓角路巴士總站，一輛來往青衣至荃灣路線的41M雙層九巴，有乘客發現上層後排七張座椅被人鎅爛（見圖），於是通知車長。車長查看後，發現右邊後排五張座椅，以及左邊最後排兩張座椅被鎅爛，有指座椅各被鎅爛約二十厘米。

　　車長將巴士駛至荃灣西樓角路巴士總站後報警，警員到場經調查後，將案件列作刑事毀壞案處理。暫時無人被捕。

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