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聖誕假公院病牀「爆滿」

2018-12-27 列印
　　本港正值冬季流感高峰期，適逢聖誕節假期，有不少私家診所休息，市民對公營醫療服務需求增加。醫管局昨日公佈，聖誕節到公立醫院急症室首次求診人數為五千二百四十四人，較平安夜減少六百八十三人，當中有九百一十二人經急症室轉送內科病房留醫，內科住院病牀整體佔用率達百分之一百零五。

　　根據醫管局數字顯示，周二內科住院病牀整體佔用率達百分之一百零五，較前一天平安夜的百分之一百零三，增加兩個百分點。十五間提供內科病牀的公立醫院中，有七間病牀「逼爆」，其中，伊利沙伯醫院急症室及聯合醫院爆滿率全港最高，午夜時內科佔用率高達百分之一百二十；其次是將軍澳醫院及明愛醫院，佔用率達百分之一百一十八。

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