  • 2018年12月28日 星期五
  • 20º
  • 64%
熱門： 曾志偉智能身分證非洲豬瘟回顧2018李志恒

日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌433點

2018-12-28 列印
　　美國股市拆禮物日反彈千點，周四又再下挫，杜指中段報二二四四四點，跌四百三十三點；納指則報六四一○點，跌一百四十三點。滙控美國預託證券價格見六十二點九六港元，跌一點○四港元；騰訊則見三百零五點三三港元，跌四點二七港元。紐約期金報每盎司一千二百七十六點三美元，升三點二美元；紐約期油則報每桶四十五點五二美元，跌零點七美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd