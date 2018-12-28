冀眾籌三百萬作訟費 港人陷菲冤獄家屬申覆核裁決

四名香港人早前在菲律賓被判藏毒罪成，終身監禁。協助事主的民主黨立法會議員涂謹申昨日舉行記招，表示四人決定入稟當地法庭，申請覆核裁決，此外四個家庭本月中（十七日）起發起眾籌，至今收到約五百多人捐助，暫籌得二十二萬元，目標是三百萬港元。



四名香港人一六年在菲律賓涉嫌於漁船上藏毒及製毒被捕，當地法庭早前裁定四人藏毒罪成，判終身監禁及罰款。家屬本月中發動眾籌，籌措訟費申請覆核裁決。昨日他們聯同民主黨立法會議員涂謹申開記者會，其中一名在囚港人盧榮輝的家屬盧樹有表示，至今有逾五百人捐款，籌得超過二十二萬元，目標是籌三百萬元。另一在囚港人梁樹福胞姊梁樹嬌提供滙豐銀行戶口：063-8-031724，方便沒有中銀戶口的市民捐款。



涂謹申稱，將會就案件提出覆檢，即是將案件交回原審法官審視，預計程序需時半年，如覆核不成功，會提出上訴。涂稱若中央及特區政府向菲律賓當局表達關注，控方有機會在覆檢階段即同意部份辯方案情，甚至收回指控，增加四人勝算。



記者會上，涂謹申播出兩段搜查港人背囊的影片，一段是由菲律賓記者所提供的片段，一段則是由另一家菲律賓電視台拍攝的新聞片段，且作為呈堂證供。片段顯示，當地警方第一次在船上搜查梁樹福的背囊時，未有搜獲毒品；另一片段只見警員再次翻開他們的背囊，就指發現有毒品。涂謹申促請菲律賓法庭重新考慮所有證據。



此外，涂表示早前去信特首林鄭月娥，特首辦回覆指，他們需按程序向保安局和入境處遞交覆核文件，屆時林鄭會再決定見面與否。



