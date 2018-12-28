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遛狗爭執 惡婦糾黨打人

2018-12-28 列印
　　小西灣發生兩狗主各攜同柴犬遛狗演變成傷人及刑毀案。前晚十一時許，六十三歲姓黃女子攜同心愛柴犬到富康街寵物公園散步期間，遇到另一名年約四十女子，亦帶同一頭柴犬前來放狗。據悉，兩狗見面後初時扭作一團玩耍，未幾黃女的柴犬卻突然撲噬對方柴犬。

　　該女子見狀不滿黃女未有道歉，有人即召來五名大漢（二十至四十歲）毆打黃婦及腳踢其柴犬。二十七歲姓陳男子路經見狀勸止時，亦遭打傷，雙方糾纏間更弄毀路邊部份花圃膠圍欄，各男女鬧事後逃去。

　　黃婦腳及背部受傷，勸架男途人則前額、眼角及鼻部受傷。警方接報到場將兩傷者送院；由於黃婦愛犬一度被兇徒起腳踢，恐牠受傷，事後通知愛護動物協會，交由獸醫檢驗。警方經初步調查後，案件列襲擊致造成實際身體傷害、殘酷對待動物及普通襲擊處理，並追緝涉案六男女。

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