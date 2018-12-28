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大家樂元旦起「日日無飲管」

2018-12-28 列印
■大家樂正研究將現有的膠叉及膠羹，改成二合一設計，縮減外賣即棄塑膠用品的數量。
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　　連鎖快餐店大家樂宣佈由明年元旦起實行「日日無飲管」，全線分店不再主動向顧客提供膠飲管，包括特飲。大家樂集團自今年六月起，每周均有一次無飲管日，已採用木棒全面代替用於熱飲的膠攪棒及膠匙，外賣餐具包亦已無加入膠刀。正研究將現有的膠叉及膠羹，改成二合一設計，縮減外賣即棄塑膠用品的數量。目前自助點餐機及手機訂餐程式均有提供「自攜餐盒」、「自攜杯」及「走飲管」的選項。

　　大家樂集團首席執行官羅德承表示，非常關注走塑議題，將透過廣告加強宣傳「日日無飲管」，亦會在店內張貼宣傳物品。

　　此外，香港IKEA亦將於明年元旦起，所有分店、餐廳、美食站及瑞典美食廊停止提供即棄膠袋，更鼓勵顧客自備購物袋選購貨品，為環保出一分力。

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