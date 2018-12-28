﻿內地團逼爆土瓜灣﻿ ﻿商經局多管齊下紓壓﻿

土瓜灣一帶是不少內地團購物和用餐的地區。九龍城區議會一個工作小組昨日討論旅行團對民居造成滋擾的問題。目前內地團行程到的指定購物店舖，須要先向旅遊業議會登記。商經局指已多管齊下處理、警方則表示會加派警員指示旅巴停泊。



土瓜灣和紅磡區每日有超過一百個內地訪港團出入，被指完全癱瘓土瓜灣，嚴重影響居民的日常生活，令居民大表不滿。九龍城區議員李慧琼直指：「政府當局以至旅議會，過去根本不監不管，亦多次指這是自由市場，令九龍城區被逼爆。可否因應這區的實際情況，立即停止這些重點重災區的再登記店舖？」



同區區議員黎廣偉就形容：「每晚六至八，有過千名旅客在那裏『維港遊』上下船。非常滋擾，隔鄰就是九龍城公眾碼頭，非常阻礙居民回家。」區議員潘國華也建議，將參加維港遊的旅客，分流到其他碼頭上落。



加強區內人流管理



商務及經濟發展局副局長陳百里在會上表示，已不時派員到區內視察，多管齊下包括由執法部門加強勸喻，聯同業界加強人流管理。又指，未來旅監局成立後，會要求已登記店舖管理人流車流，違規商舖將被取消註冊。旅遊業議會主席黃進達說，正研究明年首季實行扣分制，要求相關店舖增派人手疏導人流。



警務處代表指，由下星期三起，警方將於多個黑點，即崇安街和浙江街一帶，以及新碼頭街、美景街和貴州街一帶，於繁忙時間禁止旅遊巴停車上落客，並每日會有最少一名警司和八名警員指示旅遊巴駛去指定停車場或泊車位上落客，避免造成路面擠塞。運輸署代表則表示，已於本月初透過民政事務署進行諮詢，延長貴州街旅遊巴禁區時間，計劃於明年第一季完成諮詢。



