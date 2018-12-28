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鄭若驊不檢控梁振英　林卓廷或提不信任動議

2018-12-28 列印
　　律政司司長鄭若驊前日首回應決定不檢控梁振英UGL一案，辯稱不涉及「律政司同事」的案件就可自行作決定。民主黨立法會議員林卓廷昨日率民主黨成員到律政中心外抗議，林稱考慮向鄭提出不信任動議，甚至提請司法覆核。鄭若驊昨早上八時返抵中環律政中心上班，大批保安嚴陣以待，面對傳媒提問，鄭並無反應，並在多名職員護送下進入大樓。

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