香﻿港航空牌照值錢﻿ ﻿傳國航擬洽商收購﻿

早年瘋狂對外擴展的海南航空集團（海航）財困傳聞甚囂塵上，旗下香港航空亦備受「缺水」傳聞困擾，資料顯示該公司有四十多億港元的債券將於下月到期，必須於限期前償還。知情人士透露，由於港航機票定價仍具競爭力，不愁客源，加上擁有多個航線牌照，故仍獲「白武士」垂青，傳中國國航正洽談收購。



據《東周刊》報道，已擁有香港身份證的蒙建強與海航董事局主席陳峰，都是海南人，兩人曾在海南搞地產生意，○六年海航有意入主中富航空（港航前身）時，礙於海航是中資，政府部門擔心易主後，該航空公司的根據地會否移離香港。為此，海航透過旗下的新華航空買入港航四成半股權，其餘股份則由已屬港人的蒙建強買入，始獲政府「開綠燈」，之後蒙建強陸續減持股份。



43億債券近日淪「垃圾債」



連月來港航高層「跳機潮」，港航明年有三筆債券相繼到期，根據彭博數據顯示，有關金額合共五十六億港元，其中一筆價值四十三億港元的債券下月二十日到期，該債券的收益率近月突然抽升，最高達六十五厘，淪為「垃圾債券」。



WhatsApp群組近日瘋傳，港航已全面停止培訓飛行員，部份機師透露，公司向部份機師提出「無薪休假」和「兼職飛行」。



航空業人士流傳，港航積壓多月的油數未清付，已被一間油公司停止供油。



知情人士指出，港航雖然不是廉航，但機票定價亦具競爭力，不乏生意。惟管理制度未夠完善，其中之一是呆壞帳等問題，「試過將機位判畀內地中介，再由中介向內地旅行社收客，最後機位賣出晒，但就一路拖數唔肯畀錢，最後內地中介仲走埋佬。」



去年該公司已出現股權變動，海航將約百分之三十四的股權，轉讓予獨立第三方Frontier Investment Partner。這個新股東隨即成為港航最大股東，它是在開曼註冊的基金公司，無法追查其背景。海航目前不再是港航的控股股東，但海航透過旗下A股上市的海南航空，仍繼續持有港航約兩成七股權，是第二大股東。



知情人士續說，港航正洽談賣盤，最大的潛在買家是中資機構，有傳中國國航及南方航空也有意洽商，但若最終未有「白武士」出現，港航就危危乎。



自○六年獲海航入股後，港航致力發展網上平台，訓練大批本地機師，以及開辦多條國際航線，消息人士透露，港航最大的資產除了飛機及人才，各航線牌照也十分值錢，相信仍有機會找到「白武士」出手。



海航是近年內地冒起得最快的民企，但隨着集團董事長王健今年七月初於法國考察期間，意外從十米高牆墮下身亡，海航資金鏈出現斷裂跡象，相繼出售資產。



海航在港沽貨套現



海航在港擁有港航、香港快運等外，還有多家旅行社、零售業務等，近年也相繼被售出。被指獲海航作背後「大水喉」的龍頭唱片連鎖店HMV，上周宣佈自願清盤。海航於一六年豪擲超過二百七十億港元，連環購入啟德四幅住宅靚地，其中三幅早前亦已沽出，套現超過二百二十三億元。



