﻿颱風揚起塵土致敏原﻿ ﻿災後氣管病發率急升﻿

「山竹」襲港除了帶來破壞，同時亦誘發疾病連鎖效應。有醫生發現，強風加上塌樹，導致室外瀰漫致敏原，令哮喘及氣管敏感病發率急升，急症室首當其衝。全球暖化對疾病影響的研究，近年廣獲國際關注，本港亦早有研究勾劃溫度上升與入院人數及死亡率的關係。學者更發現，哮喘、情緒病、中風及心臟衰竭等疾病，與極端天氣關係密切，如掌握數據，醫院更可以預先調配人手應對。



風暴與過敏性疾病息息相關。澳洲墨爾本一六年發生了一場「風暴性哮喘」，挾着花粉、粉塵和各種過敏原的狂風暴雨，導致多人出現呼吸問題等過敏症狀，八千多人須接受緊急治療。當地急救中心和醫院的病人暴增。養和醫院過敏病科中心兒童免疫及傳染病科專科醫生陳偉明表示，颱風「山竹」襲港後，因氣管敏感及哮喘求醫的人數明顯上升，雖然情況未有如當年墨爾本般嚴重，但他認為，風暴除了吹起塵蟎及花粉，吹塌的樹木在地上發霉，亦會帶來更多的致敏原。



因風暴而起的求醫個案，在陳偉明眼中，只是全球暖化影響下的冰山一角。今年六月，陳偉明有份撰寫的《全球暖化對過敏性疾病的影響》於《香港醫學雜誌》刊登，文中指出全球暖化增加溫暖和潮濕環境，有利包括塵蟎及霉菌在內的致敏原增長，增加引發過敏性鼻炎、哮喘、濕疹等過敏症的個案。他坦言，本港近十多年來，過敏症患者以倍數增加，主要原因與全球暖化有密切關係，長者及兒童更首當其衝。



濕暖氣候塵蟎及霉菌滋長



本港酷熱天氣屢創新高，天文台一五年及一七年錄得的最高年均氣溫，屬有記錄以來最高及第三高，除今年外，過去五年的熱夜（即全日最低溫度於攝氏二十八度或以上）日數均超過三十日。中大醫學院助理院長陳英凝是本港研究氣候變化與健康影響的權威，她在多年前通過份析本港數據，發現當氣溫高於攝氏二十八點二度後，每上升一度，當日的死亡人數即會上升百分之一點八；當溫度高於二十九度後，每上升一度，入院人數隨即增加百分之四點五。



陳英凝近年的研究，更可以了解個別疾病與溫度上升的關係。以哮喘為例，原來當溫度升至二十七度後，因哮喘而入院的人數已明顯上升；至於糖尿病患者出現心肌梗塞的個案，亦會在溫度升至二十八點八度時增加，比起二十九點二度的整體數據，兩者對溫度上升的敏感度更高。陳英凝認為，以上研究有助醫院預先調配人手，甚至為個別疾病預留更多病牀，以應付將會增加的求診人數。



本港醫管局雖有緊急應變機制，但陳英凝指出，其關注點集中於車禍、火災等突發事件，溫度並非其啟動機制的考慮因素，她認為當局應盡早考慮溫度上升的預警。對此，醫管局僅表示，當遇到大型傳染病爆發或災難等突發事件，局方會根據現有的應變機制作出相應的資源調動。



除了調配人手及資源，陳英凝認為，隨着氣候暖化的影響日益明顯，未來有必要增加空氣污染對疾病相關影響的研究。



