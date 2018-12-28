﻿退休屠夫建「千神殿」﻿ ﻿提醒世人行義積德﻿

如來佛祖、元始天尊、招財貓、耶穌基督、聖母瑪利亞……中西宗教七千尊神像及陶瓷雕刻，竟然齊聚一堂，錯落分佈於小山坡，被街坊讚譽為「千神殿」，但原來該片香港奇觀，僅憑一名退休豬肉檔工人，不辭勞苦修葺二十年建成。這位「放下屠刀」的長者笑言，不論中西神佛，也是導人向善，「但願永保『聖地』，提醒港人行公義、積陰德。」



華富邨海旁泳棚對開海域一個小山坡滿佈神像，多達七千尊，當中以千手觀音、關聖帝君、十八羅漢和笑佛較多，各尊神像屹立於不同位置，錯落有致，感覺莊嚴宏偉。記者趨前細看，發現一名老翁專注地攪拌英泥，將神像黏貼於斜坡，於是上前查問，對方語帶自豪地說：「找遍香港，也沒有這奇景！」



傳原址曾為亂葬崗



這位「千神殿」守護者、八十五歲長者黃榮邦，和顏樂說與神像結緣故事。他表示，自幼在廣東順德成長，一九五○年來港定居，在街市豬肉檔工作，自此每天手持屠刀，直至六十五歲退休，同年搬往香港仔華富邨，不久散步時意外發現，有人遺棄數尊神像在該山坡，經打探後得悉恐怖真相。黃伯說該處是日軍填埋英軍和港人屍體的亂葬崗，待香港重光後，當地鬧鬼傳聞不斷，居民為求安心，紛紛在家燒香拜祭，至近年因居民搬遷，部份人將家中神像遺棄於此。



或許「殺生」無數，黃伯說目睹神像沒人供奉，自覺責無旁貸，從此當上義務「管理員」，修補神像並固定於斜坡，同時為避免沙石滑下擊毀神像，放置塑膠箱當作「神位」，前方放上香爐，供信徒上香，兩旁則擺放不同植物，添加美觀。



修繕被遺棄神像，不久成為佳話，黃伯稱有街坊協助修建梯級和石椅，方便街坊前往該地點燒香，有寺廟僧人到場頌經，並放置太陽能充電佛經播放器，慈祥佛經傳遍山坡，後來不少人因搬遷、家人過世無人供奉等原因，將神像「請」往該處放置，不經不覺，神像數目由數個增至數百個，再增至數千個，「當義工只為消閒，結果是意料之外！」



黃伯笑道，該處神佛包羅萬有，除了佛教和道教，也有主耶穌、泰國四面神及象神，更有非宗教陶瓷雕刻：「招財貓、洋娃娃都找得到。」他續稱，雖然傾向信奉佛教，但認為不同宗教神明也存在，故不介意中西神像齊聚一堂。



盼有接班人保護聖地



舉目顧盼二十年心血，黃伯慨歎已屆暮年，去年開始感覺力有不逮，不過仍堅持每天到場打理，若未來有心無力，相信會有接班人出現，繼續保存這片神聖土地，讓後世不忘行善積德之心。



