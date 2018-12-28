繼母涉非禮繼子表證成立

繼母本年初涉嫌在家中醉酒後在牀上攬抱十歲繼子，肆意伸手入男童衫褲內捽心囗和摸下體，事件翌日由男童轉告駐校社工時遭揭發。繼母早前否認一項非禮罪。男童昨於西九龍裁判法院供稱，當時仍是生父女友的被告與事主討論家事後，突然牀上侵犯他。事主反抗不遂，懷疑繼母「飲大咗」，事後揚言「唔想返o依個屋企。」



被告辯稱自己僅與對方「互唧玩」，否認有伸手入衣物內，懷疑男童為了設法搬去與親生母親同居而誇大事件。法庭裁定控方表證成立，案件將於明年一月三日續審。



男童在警方錄影片段中稱，本年二月四日晚上近十一時，和現年三十九歲的繼母在自己房內的沙發牀討論家事，男童背對被告，臉靠牆側臥牀上。豈料被告靠近男童揚言「好凍」，稍後又吸啜對方耳珠，令他「成個耳仔都係口水」。被告之後更攬抱男童，用手伸入男童上衣捽其肚腩和胸部，及後又從褲頭伸手入內褲摸和彈其陰莖，過程中維持了十多秒。男童全程表示抗拒，向繼母說「你走開，我好熱，你唔好咁對我。」男童圖離開房間卻遭被告扯着。被告之後獨自回到男童生父的寢室，當時生父正在睡覺。男童翌日上學向同學和駐校社工交代事件時，形容自己被「性侵犯」。



承認隔着衣物「互唧玩」



男童在片段中又補充，事前目擊被告喝下兩杯紅酒，男童懷疑繼母喝醉。男童在辯方盤問下指被告去年十二月才遷入男友村屋寓所，承認當時希望自己能搬到親母寓所居住，遭生父一直反對。



被告透過辯方律師表示，當晚主動步入事主寢室與他「傾偈」後否認有性侵犯對方，二人曾隔着衣物「互唧玩」，被告承認有「錫事主一啖」但否認啜男童耳朵。男童知道雙親仍就着監護權和贍養費庭上對簿公堂，辯方懷疑事主希望早日搬到親母家住才誇大事件。



