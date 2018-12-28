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14公院病牀使用率爆滿

2018-12-28 列印
■將軍澳醫院病牀使用率高達百分之一百二十三。
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　　醫管局最新數字顯示，截至前日深夜十二時前，全港十五間提供內科住院病牀的公立醫院，除了港島區瑪麗醫院外，其餘十四間均爆滿，使用率均超過百分之百。

　　醫管局數字顯示，醫管局公立急症醫院前日首次求診人次達五千五百三十一，內科住院病牀於午夜時的佔用率為百分之一百一十一。病牀佔用率最逼爆是將軍澳醫院高達百分之一百二十八，而伊利沙伯醫院、聯合醫院及明愛醫院均達百分之一百二十三。

　　昨早十一時，多所醫院的急症室平均等輪時間都要超過一至兩小時，其中廣華醫院及觀塘基督教聯合醫院，輪候時間最長，超過七小時；伊利沙伯醫院和將軍澳醫院亦要等候超過五小時。

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