﻿置業出動「四大長老」﻿ ﻿隨時掀爭產糾紛﻿

本月市區新盤「凱滙」次輪開售，吸引年近百歲的高齡銀髮族入市，令外界關注向長者「借人頭」買樓的情況將愈趨普遍。有地產經紀留意到靠「子幹」、「孫幹」的個案漸見盛行，因買家夫婦早已借用了子女及親戚配額，借無可借的情況下，只得出動「四大長老」幫忙買樓，今年升幅更較去年增加兩成。惟業界坦言，此舉涉及多項風險及法律問題，幕後買家一旦未及為長者立下「平安紙」，隨時掀起爭產糾紛。



近期樓市氣氛沉靜，惟早前觀塘市區新盤「凱滙」淡市中跑出，次輪推售吸引大量買家入市，除了年輕家庭客，外界關注買家竟有多位銀髮一族，當中最高齡一位更達九十八歲。事實上，經絡按揭數據顯示，今年第三季逾六十歲的銀髮業主，申按比例升至百分之三。



中原地產東九龍高級區域營業經理湛志強不諱言，買家向子女或其親戚「借人頭」已用盡所有配額，有的買家則是子女未滿十八歲，故兩者均需出動父母幫忙，以他所見，長者買樓個案較去年增加兩成，最年長的長者買家年齡將近百歲，「此情況隨着幕後買家相繼用盡配額，加上『辣招』稅率趨升，今年愈見明顯，『四大長老』買樓的個案日後也會繼續增加。」



祥益地產總裁汪敦敬認同，買樓除了靠「父幹」，如今靠第二代「子幹」，甚至第三代「孫幹」的現象愈見盛行。



高齡長者由於無業或年長，買樓往往難以獨立做按揭。樓宇按揭將考慮買家年齡及經濟狀況，批出按揭金額及還款年期，一般銀行為借款人年齡所設上限為八十歲，較保守的則只有七十五歲。然而，地產業界直言，不少人有能力於無按揭的情況下一次過支付全數樓價，另有買家則通過子女擔保承造按揭，並繳付逾五成的高額首期買樓。



買家用長輩名額為子孫入市



湛志強指出，作為擔保人的幕後買家，多數心儀發展商旗下財務公司保證「包批」按揭樓盤，並冀獲批較高按揭額的單位，「近年多個樓盤均設『包批』計劃，高收入夫婦頂多支付三四百萬元首期，即可替四位長者入市，這非天文數字，其後他們把單位出租便可對沖回報。」



香港地產代理商總會主席謝順禮亦知悉，曾有地產行家擁自己的聯名物業，其後再以兒子名義入市，當所有「人頭」用盡後，便請求父母幫忙買樓。以年長父母名義買樓，雖可免卻繳付辣招，惟背後牽涉眾多風險及法律問題。世紀21日昇地產執行董事黃文龍表示，長者買家購入物業後離世，若無立遺囑將以婚姻法分配資產，一半分予配偶，其餘由子女共分；就算有遺囑也須簽定不可撤換授權書，指令一人跟進物業事宜，否則易生糾紛。



黃文龍直言，除了業權繼承問題，買家將面臨多項不穩定因素，長者由簽署臨時買賣合約到成交樓契，至少或要三赴律師樓處理相關手續；長者立遺囑處理業權時，其子女必須確定父母有足夠精神健康狀況寫「平安紙」，否則律師可拒絕接納；一旦長者買家於建築期離世，其遺產執行人亦須按照買樓日程繼續付錢，為買家履行合約責任，不可要求退出交易。



