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﻿2018新聞掠影

2018-12-28 列印
荊棘滿途 ■山竹掠過，大量樹木被吹倒，阻塞大小街道，早上繁忙時門交通大混亂，大批上班族為了返工，披荊斬棘。伍明輝攝 2018/09/16
山竹襲港 ■山竹風力強大，十號風球高懸期間，市民被強風吹到東歪西倒，但有人樂在其中。伍明輝攝 2018/09/17
奮力營救 ■超強颱風山竹襲港，十號風球高掛，鯉魚門水浸民居，消防員出動救人。蘇正謙攝 2018/09/16
瘋搶居屋 ■樓價貴到癲，居屋比私樓平一大截，成為市民上車希望，每期新居屋推出，都超額認購，有如大抽獎。梁譽東攝 2018/04/11
覓地迷思 ■土地供應專責小組諮詢民意，希望凝聚共識，找出開闢土地的方案，但爭議不絕，小組主席黃遠輝看清楚了民意嗎？盧江球攝 2018/07/28
開心飛起 ■高鐵正式通車，西九總站實施一地兩檢，其中一條線把中港區域分開，有市民開心到跳起，凌空穿梭中港兩地。蘇正謙攝 2018/09/13
大學殺手 ■香港大學校委會成員張祺忠涉嫌在宿舍殺死妻子後，移屍收藏在其辦公室，有人假稱尋妻，但逃不過警方法眼，天網恢恢，被捕歸案。盧江球攝 2018/08/31
焦點所在 ■特首林鄭月娥拾級而下，參與畫家吳冠中家人捐贈作品給香港藝術館的儀式。 盧江球攝 2018/08/22
威武之師 ■七一回歸前夕，駐港解放軍營開放給市民參觀，人民戰士演練，雄糾糾，威武之師。陳浩元攝 2018/06/30
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        二○一八年進入倒數時刻，在過去三百多天裏發生的大事，與大家息息相關，牽動大家的心。在告別這一年之前，透過《頭條日報》攝影師的觸覺，捕捉令人難忘的新聞事件，讓我們作一次影像回顧。
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