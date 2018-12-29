﻿大會：保留昨晚門票稍後有安排 劉華突失聲個唱腰斬

歌手劉德華月中在紅館舉行一連二十場的跨年個唱《My Love Andy Lau World Tour-Hong Kong 2018》，昨晚第十四場舉行至約九時零五分，演唱《如果有一天》時，因喉嚨發炎無法繼續唱。華仔在台上躹躬向在場觀眾致歉，忍痛宣佈取消昨晚演唱會。



劉德華昨晚如期在紅磡香港體育館演出跨年個唱途中，約九時零五分時吊在半空獻唱歌曲《如果有一天》期間，突難忍眼淚向全場觀眾說：「醫生建議我唔好唱，但我真係唔捨得。我唔想大家聽我呢把聲聽成個Concert，但我無辦法，所以我唱埋呢隻歌（《如果有一天》），要停止喇！善後嘅工作我會慢慢交代番，希望我盡最大努力唱完呢隻歌，亦都希望你哋陪我一齊唱。要同大家道歉，多謝你哋，你哋畀多次掌聲你哋自己！」然後唱最後一句：「你心我心……手與手……連成一線……為你可分憂……好朋友……」並在半空中宣告個唱腰斬，然後降落台上雙手合十，分別向在場四面的觀眾鞠躬。



大會稍後亦向傳媒發出「特別通告」新聞稿，透露《My Love Andy Lau World Tour-Hong Kong 2018》取消事宜，指華仔昨晚演唱至《如》曲時，因喉嚨發炎無法再繼續，「劉德華先生於台上躹躬向在場觀眾致歉，忍痛宣佈取消今晚演唱會。」大會亦希望觀眾保留昨晚的演唱會門票，主辦機構將盡快公佈有關退票及後續安排事宜。至於購買了黃牛票的觀眾，若只獲退票可能會有大損失。



昨晚身在現場的觀眾透露，華仔昨晚唱至《笨小孩》時有走音的情況，但到獻唱《如果有一天》期間終於支持不住，個唱突然終止令全場觀眾震驚，大家亦體諒偶像已盡最大努力，紛希望華仔早日康復！



