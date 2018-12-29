﻿綠置居首日遞表申請﻿﻿ 多人資料不全「打回頭」﻿

長沙灣綠置居「麗翠苑」以市價四二折推售，昨日起至下月十日接受遞表申請。陸續有市民到觀塘的「綠置居銷售小組」辦事處遞交申請表，但到場後發現資料不齊全，未能成功交表。申請者批評房委會簡化綠表申請的指示不清晰，大歎白行一趟。



房委會首個恒常化綠置居項目「麗翠苑」昨日起接受申請，位於觀塘開源道建生廣場的綠置居銷售小組辦事處早上未見交表的排隊人潮。一早到辦事處遞交申請表的劉小姐指，他們一家三口居於大圍一個近三百呎的兩房公屋單位，希望改善生活環境，嘗試抽個大單位，不過她交表時，被指未有屋邨辦事處的蓋印，最終不能成功交表。



公屋戶須先核實資格



房委會規定，居於公屋單位的申請人，需要到屋邨辦事處核實資格，之後再由屋邨辦事處將申請表轉交至「綠置居銷售小組」。申請者黃先生昨日交表時，才知道要屋邨辦事處蓋印，最終因為未能提供足夠所需資料，表格被「打回頭」。他表示十分氣憤，指自己一早由屯門出來，最後卻交不成表。



至於居於房協出租單位的申請人，需要在屋邨辦事處加簽後，將經核實的申請表，自行送交位於觀塘的「綠置居銷售小組」辦事處。而綠表資格證明書的申請人，可以將申請表連同證明書及申請費用的支票，以郵寄或親自向「綠置居銷售小組」辦事處提交。



此外，曾入綠表申請二○一八年居屋但未被選中的申請者，該申請將被自動保留至今期綠置居，故毋須再次遞交申請表及繳付申請費用。該項目截止時間為明年一月十日晚上七時正，並只適用於位於觀塘的「綠置居銷售小組」，其他收表處只於其個別辦公時間內收取申請表。樂富房委會的「居屋銷售小組」則不會收集綠置居的申請表。



下月十日截止申請



「麗翠苑」共有四座，合共提供二千五百四十五個單位，實用面積由一百八十四至四百五十二平方呎不等，最平單位售九十三萬二千元，首期四萬七千元即可上車做業主。截至昨日，房屋委員會位於觀塘的「綠置居銷售小組」辦事處，已共派出約一萬二千五百份申請表。項目最快明年二月攪珠，三月開始揀樓，預計落成時間為同年九月。



此外，政府公佈新一季賣地計劃，將推出四幅住宅用地，兩幅於啟德、一幅在元朗及一幅在大嶼山，連同港鐵及市建局項目，預計合共提供三千九百五十個私樓單位。



