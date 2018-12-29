攀爬「火車墳場」墮地 教院講師魂斷南美

教育大學兼職導師楊善錦，趁聖誕假期與妻子隨旅行團到南美洲玻利維亞旅遊期間，在著名景點「火車墳場」拍照時失足墮地，頭部重傷死亡。有本港旅遊達人指，事發的「火車墳場」位於海拔三千七百米高原地區，氧氣嚴重不足，希望遊客加緊注意安全。



據悉，現年六十五歲的楊善錦於當地時間平安夜中午抵達「火車墳場」，事發時他爬上一輛火車拍照，懷疑失平衡從五米高的車廂墮地，送院證實不治。楊的家屬已向中國大使館和本港入境處求助，目前正透過大使館協助將遺體運返港。



葉建源讚熱心教學



與楊相識二十多年的教育界立法會議員葉建源表示，楊善錦是位資深教師，熱心教育，又指楊身體非常健康，喜歡行山等戶外活動，對其突然離世感到惋惜和難過。



本港著名旅遊達人項明生回覆本報查詢時指，玻利維亞今年四月起給予香港特區護照持有人落地簽證待遇，吸引不少港人趁假期前往。他指出，被譽為「天空之鏡」的烏尤尼鹽湖是當地必去的「打卡」熱點，因火車墳場亦在該地，旅行團多會安排此處作短暫停留。



不過，項明生表示，由於「火車墳場」在水源短缺，且鹽度高的烏尤尼（Uyuni）內，列車長期被強風侵蝕，導致嚴重鏽蝕， 加上有很多碎石散落路軌旁，一旦從高處墮下，非常危險。他提醒，「火車墳場」位於海拔三千七百米高，氧氣不足令人行動遲緩，而當地的醫療配套並不完善，呼籲旅遊人士切勿在該處攀爬，「無謂去博」。



金怡假期發言人強調，相關旅行團一直小心處理每位旅客的需要，以及注意其個人安全，包括預防高原反應。



「火車墳場」為玻利維亞著名景點，歷時四年修築、通往烏尤尼地區的鐵路在一八九二年通車，用以運輸鄰近地區開採的礦藏，可惜到一九四○年代，礦業轉趨式微，不少舊火車頭和車廂其後都被棄置於「火車墳場」。該景點沒有圍欄，也不收門票，遊客因而可隨意穿梭於舊火車之間拍照留念。



