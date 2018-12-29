  • 2018年12月29日 星期六
  • 13º
  • 69%
熱門： 劉德華寒冷天氣非洲豬瘟賣地計劃回顧2018

日報新聞 > 港聞

新世界奪啟德體育園營運權

2018-12-29 列印
　　政府宣佈新世界奪啟德體育園二十五年興建及營運權。新世界以Kai Tak Sports Park Ltd.投標，包括約五年設計興建階段及二十年營運期，政府負責近三百億建築費，新世界則在營運期內負責所有營運開支，並向政府支付扣除開支前營運總額的百分之三，十七億二千四百萬。工程明年首季動工，預計二○二三年完成，屆時將提供多項高質素的體育設施，推動香港未來的體育發展。

　　政府發言人：「啟德體育園佔地約二十八公頃，是政府近年在體育基建方面最重要的投資，建成後將是全港最大的體育場地。我們期望與Kai Tak Sports Park Ltd的團隊攜手合作，共同打造世界級的體育園，提供優質的體育及休閒設施給體育界及市民使用。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd