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中環灣仔繞道下月20日通車

2018-12-29 列印
■繞道通車後，駕車來往中環及北角東廊只需約五分鐘。
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　　政府宣佈，中環及灣仔繞道於下月二十日分兩階段通車，通車儀式下月十九日在繞道隧道中環出入口舉行。預計繞道通車後，駕車來往中環及北角東廊只需約五分鐘，令往來港島東西各區的交通，變得更直接和暢順。

　　繞道全長四點五公里，其中約三點七公里為行車隧道，連接中環林士街天橋及北角東區走廊（東廊），是沿港島北岸建成的一條策略性主幹路。

　　繞道配置了首次於香港行車隧道使用的空氣淨化系統，可有效消除空氣中最少八成的可吸入懸浮粒子及二氧化氮，達致淨化空氣的效果。這套空氣淨化系統更被指是世界上同類型最大規模的系統。

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