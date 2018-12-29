第四場五班一四○○米。此場心水屬意「駕迅」，要由「凱旋星光」說起。話說「凱旋星光」今季首仗跑千六米快跟落敗後，筆者已開始對牠密切注意，不過先決條件是要牠除去眼罩，原因早於大前季，此駒曾試過加眼罩沒幫助後，接戰除掉即在千四米打開勝門。因此，個人設下的跟進條件，是等牠除眼罩及回師千四米，而今仗終於如願以償。然而，當回看「凱旋星光」上季表現最好一仗，即是在潘頓胯下跟放跑第二一役，發現其實「駕迅」都在陣中，而且是走了當日不利的三疊之下，最終只落後「凱旋星光」個多身位，再結合步速不快，「駕迅」的表現無疑更勝前駒。 「駕迅」今季由李轉石廄後，三戰都未有報爭最首本的千四米，明顯地幕後是有...

2018-12-29