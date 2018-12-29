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﻿2018動感掠影

2018-12-29 列印
能屈能伸 ■得閒做運動，多伸展筋骨，有助保持健康，也帶來美好體態。伍明輝攝 2018/06/11
人仰馬翻 ■馬照跑，是香港生活方式不變的重要指標之一，但行船跑馬三分險，墮馬乃平常事，幸而騎師訓練有素，少有嚴重事故。林龍攝 2018/04/08
打情罵俏 ■香港故宮文化博物館動土儀式上，兩名粵劇藝人表演，郎才女貌。蘇正謙攝 2018/05/28
險死環生 ■澳門格蘭披治大賽車，德國少女車手失控，跑車如炮彈射向記者攝影棚，她身受重傷，幸而無生命危險。蘇正謙攝 2018/11/19
美妙絕殺 ■世界女排賽香港站日本對意大利，女運動員躍起殺球一刻，美妙絕倫。蘇正謙攝 2018/05/29
雲海之間 ■春天霧大，將軍澳海面出現雲海之中泛舟的奇景。梁文輝攝 2018/03/05
啟迪人心 ■上海當代藝術博物館在港舉行展覽，藝術能夠啟迪人心，從參觀者的反應，所言非虛。 黃頌偉攝 2018/04/25
疑幻疑真 ■法國太陽馬戲團載譽重來，一貫異想天開的雜技表演，引人入勝。蔡建新攝 2018/04/17
成功背後 ■世界女排賽香港站中國對阿根廷，教練為女運動員拉筋，那痛苦表情，可見運動員為爭勝，付出血汗不少。蘇正謙攝 2018/05/29
鐵窗滋味 ■大館首日開放，遊人眾多，不少人對本港開埠第一所監獄甚感興趣，人人爭嘗鐵窗滋味。伍明輝攝 2018/05/29
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