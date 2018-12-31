﻿天文台預測：北風助吹散煙霧 除夕煙花料「高清」上演

二○一八年踏入倒數時刻，今晚除夕維港上空將燃放「萬花筒」煙花，歷時十分鐘，壓軸一分鐘會呈現四十五個七彩圖案，迎接二○一九年的到臨。天文台預料今晚天公做美，晚上下雨機會不大，且會吹清勁北風，有助吹散煙霧。市民將可以觀賞燦爛耀目的煙花，邁向新一年。



由旅發局主辦、交通銀行香港分行冠名贊助的「交通銀行香港除夕倒數」活動，將在倒數踏入二○一九年後，在維港上演一場歷時十分鐘、聲畫同步的煙花、煙火、燈光及音樂大合奏。



意國獲獎「萬花筒」



今次煙花音樂匯演引入來自意大利的獲獎煙花，呈獻「星空萬花筒」。除了煙花和煙火，還新增樓頂射燈效果，令整體視覺效果更多層次。匯演壓軸一段更會在短短一分鐘內展現四十五款不同的煙花圖案，猶如繁花在天空中一同綻放，亦有糖果、笑臉及心形等圖案，祝願香港新一年將更豐盛繁榮，為二○一九年揭開燦爛耀目的序幕。



天文台當值高級科學主任接受本報查詢時表示：「大除夕早上會有一兩陣微雨，晚上有雲，但是下雨的機會不大，料吹和緩清勁北風，離岸風勢間中強勁，有利吹散煙霧。」地下天文台台長方志剛也稱：「今天早晚寒冷、多雲或有微雨，應該不影響煙花。戶外人士要注意保暖特別是頭頸和四肢。」



部份公共交通工具延長服務，方便市民參與倒數活動。港鐵大部份路線於除夕晚通宵行駛，而迪士尼線、機場快線及東鐵線（往落馬洲及羅湖）除外。電車將延長服務至凌晨三時。



新界低見七度 低溫症奪命



另外，受強烈冬季季候風影響，天文台昨天錄得市區氣溫十點三度，是入冬以來最低，新界區氣溫更低，上水錄得七點四度，沙田大埔八至九度，大帽山僅得零點五度。醫管局表示，昨天公立醫院一共接獲六名低溫症病人，一人死亡，一人情況嚴重，另四人穩定。死者為一名九十歲女病人，她曾被送入東區醫院搶救，最後不治。



天文台預測，寒冷天氣將維持數天，期間風勢較大，冬季季候風到本周後期才緩和，屆時氣溫會逐漸回升。食衞局副局長徐德義表示，近日氣溫下降，提醒市民要做好個人預防措施，醫管局有準備方案，包括在節日加開普通科門診、增加臨時病牀和人手。