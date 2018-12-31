戲曲中心將於下月二十日正式開幕，昨天依照傳統先舉行開台日典禮。西九文化區管理局主席唐英年、八和會館主席汪明荃等多人出席。汪明荃發言時指，戲曲中心的場租及租用條件相當「辣」，建議劇團要計清楚預算，「劇團要在這裏演出，真的要好好計清楚班皮，即係budget」。據悉，中心基本場租為二萬二千元，而中心會收取百份之八的票房收益。
唐英年致辭時表示，戲曲中心作為香港唯一的殿堂級場地，希望所有戲種，都能夠在戲曲中心上演，以傳承和發揚傳統中國及戲曲的文化。被記者問及汪明荃指中心場地的租金太辣，他回應：「相信不是。」
戲曲中心昨日上演兩齣傳統吉祥戲《碧天賀壽》及《六國大封相》。而由昨日起至一月六日，中心將一連八日開放，並向公眾提供四種免費門票，包括節目表演及導賞團等，除早前在網上預約登記取票外，中心這期間每早公開派發少量即日門票，形式先到先得。
市民冒寒領免費門票
昨日十時派發門票時，市區最低溫度只有十點四度，仍吸引逾百名市民一早到售票處外排隊等候。據悉，排頭位取票的市民於昨早五時已到場排隊，門票於派發後十分鐘內已全數派完。有部份人士不滿，一度鼓譟。
另外，中心於一月二十日正式開幕日當天上演由粵劇名伶白雪仙監製、陳寶珠及梅雪詩主演的《再世紅梅記》。