﻿汪明荃批戲曲中心租﻿﻿太辣唐英年回敬「相信不是」﻿

西九戲曲中心仍未正式上演粵劇，八和會館主席汪明荃與西九文化區管理局主席唐英年上演針鋒相對場面。在昨天戲曲中心開台日典禮上，汪阿姐質疑中心場租「太辣」，戲班須小心收支平衡。唐英年就回敬一句：「相信不是」。



戲曲中心將於下月二十日正式開幕，昨天依照傳統先舉行開台日典禮。西九文化區管理局主席唐英年、八和會館主席汪明荃等多人出席。汪明荃發言時指，戲曲中心的場租及租用條件相當「辣」，建議劇團要計清楚預算，「劇團要在這裏演出，真的要好好計清楚班皮，即係budget」。據悉，中心基本場租為二萬二千元，而中心會收取百份之八的票房收益。



唐英年致辭時表示，戲曲中心作為香港唯一的殿堂級場地，希望所有戲種，都能夠在戲曲中心上演，以傳承和發揚傳統中國及戲曲的文化。被記者問及汪明荃指中心場地的租金太辣，他回應：「相信不是。」



戲曲中心昨日上演兩齣傳統吉祥戲《碧天賀壽》及《六國大封相》。而由昨日起至一月六日，中心將一連八日開放，並向公眾提供四種免費門票，包括節目表演及導賞團等，除早前在網上預約登記取票外，中心這期間每早公開派發少量即日門票，形式先到先得。



市民冒寒領免費門票



昨日十時派發門票時，市區最低溫度只有十點四度，仍吸引逾百名市民一早到售票處外排隊等候。據悉，排頭位取票的市民於昨早五時已到場排隊，門票於派發後十分鐘內已全數派完。有部份人士不滿，一度鼓譟。



另外，中心於一月二十日正式開幕日當天上演由粵劇名伶白雪仙監製、陳寶珠及梅雪詩主演的《再世紅梅記》。



