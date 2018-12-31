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政府澄清授勳名單報道

2018-12-31 列印
　　新世界成立的Kai Tak Sports Park Ltd投得啟德體育園設計、興建及營運合約，昨日有報道指，新世界發展主席鄭家純是在行政長官林鄭月娥上任後第一份公佈的授勳名單獲頒授大紫荊勳章。政府發言人昨日發聲明，指有關說法與事實不符，並對於該失實陳述深表遺憾。

  發言人指，鄭家純是在上屆政府於去年六月三十日公佈的二○一七年授勳名單中獲大紫荊勳章，負責甄選該年度有關提名的授勳及非官守太平紳士遴選委員會，是時任政務司司長張建宗擔任主席，該遴選委員會向時任行政長官梁振英作出推薦。

林鄭首份名單一八年七月公佈

　　翻查資料，二○一七年授勳典禮於去年十月舉行，由上任不久的行政長官林鄭月娥向鄭家純頒授勳銜。至於林鄭任內公佈的首份授勳名單，則是二○一八年七月一日公佈。新世界發展發言人回應指，得悉政府已就授勳一事作出澄清，沒有進一步補充。

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