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財爺料明年經濟挑戰更大

2018-12-31 列印
　　二○一八年即將過去，各司長局長紛紛於網誌撰文，作為年度總結並展望未來。

  財政司司長陳茂波在個人網誌以題為「邁向2019」撰文，寄語市民在踏入二○一九年後，要做好準備，應對未來一段時間可能出現的時好時壞、反覆波動的外在環境。

　　陳茂波亦警告，二○一九年全球市場面對的挑戰將會更大，且下行風險正在增加。他又預告來年預算案方針是「撐企業、保就業、穩經濟」，善用儲備面對「逆周期」以紓民困。

　　至於勞工及福利局局長羅致光撰文稱「勞福廚房並沒有收爐」，他提到今年主菜——「取消對沖」強積金將於明年落實細節及展開立法草擬工作，並預期多項福利開支會有雙位數字的增幅。

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