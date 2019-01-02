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土地專組「終極報告」遭冷待

2019-01-02 列印
　　土地供應專責小組趕及去年最後一天提交「終極報告」，除夕日於政總大堂召開記者會，僅正副主席黃遠輝及黃澤恩出席。

  記者會長逾一小時，正副主席一直在大堂「罰站」。此情此景，與之前小組首次記者會有得坐又有官員在場，出現天淵之別。

　　有評論指政府故意「冷待」報告，小組主席黃遠輝昨天稱，一早知道要企定定發表報告，因政總演講廳正在裝修，「沒有一個合適會議室可以容納這麼多傳媒」，又指坐着不便做直播云云。

　　另外，他表示，小組建議填海發展東大嶼，但不能指社會支持填海一千公頃，便等於支持《施政報告》提出「明日大嶼」填海千七公頃。他認為日後若須擴大填海規模，政府應作詳細解釋並諮詢公眾。

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