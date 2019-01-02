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﻿元旦起公共事業齊加價

2019-01-02 列印
　　新一年，新希望，但元旦日起多項公共事業開始加價，市民百上加斤，特別是港島居民市民，因港燈加價百分之六點八。

　　政府通過港燈新的《發展計劃協議》，准許降低回報率，但電費不趺反升，港燈由元旦日起加電費百分之六點八，每度電淨電費由一百一十二點五仙加至一百二十點一仙。

　　港鐵去年年中按機制加價百分之三點一四，同時推出百分之三車費減免優恵，但這優惠元旦日起結束，料車費回復至百分之三點一四的升幅。另外，大欖隧道在元旦日起加隧道費，除小巴收費維持不變外，各類車輛加價二港元至十五港元不等，其中私家車及的士加至四十八元，輕型貨車加至四十九元。
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