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5500人元旦遊行 九年來最少

2019-01-02 列印
　　民間昨舉行元旦遊行，由銅鑼灣遊行至政府總部。民陣指，香港人於過去一年表現沮喪，因為真普選遙遙無期，政府取消選舉參選人資格等，令人感到無力。亦有遊行人士批評，律政司沒就UGL事件尋求外聘法律意見，是破壞法治。

　　期間亦有支持港獨人士參與遊行，他們期間舉港英旗等多種旗幟，一度與反港獨人士，在起點互相指責，須由警員分隔。民陣其後宣佈有五千五百人參加遊行，但警方指遊行高峰期有三千二百人，較去年少三千人，亦是二○一○年以來元旦遊行人數的最低數字。

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