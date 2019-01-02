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﻿幸福堂銅鑼灣店﻿﻿今起停業﻿

2019-01-02 列印
■幸福堂銅鑼灣店今起停業。
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　　台灣珍珠奶茶連鎖店「幸福堂」的合約風波，發展至港台官司對戰，繼港方代理晨康國際入稟高等法院申請禁制令後，台灣總公司上月亦入稟申請禁制令還擊。在港幸福堂昨日宣佈，銅鑼灣店今日起正式停業。

　　早前香港代理「晨康國際有限公司」入稟高等法院，控告台灣總公司侵權，要求法庭宣佈香港代理商為「幸福堂」商標的唯一使用者，並禁止台灣總公司在港使用「幸福堂」等商標開店。台灣總公司近日入稟還擊，申請臨時禁制令，要求法庭下令香港代理商即時停業。案件上月二十八日提訊，法官認為現階段證據顯示代理商一方無良好辯解，認為台灣總公司勝算高，暫定於二○二○年二月十日開展十天審訊。

加盟店去向未明

　　現時，港幸福堂宣佈銅鑼灣店今日起正式停業，其他分店未知去向，或面臨全線停業。



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