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Jetso App送你一套六款月滿掬草本花果茶冬天暖笠笠　

2019-01-02 列印
■水蜜桃花果茶。
■靈芝草本茶。
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　　天氣得十幾度真係凍冰冰，最啱就飲番杯暖笠笠又香濃嘅花果茶可以慢慢歎！而家頭條Jetso App就送出月滿掬一套六款嘅草本花果茶 (每套約$300)，名額50個。呢套草本花果茶係純天然產品，不含咖啡因。當中嘅水蜜桃同藍莓花果茶含天然果香，味道清甜之餘仲有豐富維他命，聽講話飲得多仲可以潤肺同改善皮膚。

　　至於草本茶就一樣咁厲害，佢使用純天然產品而製。靈芝可以調節免疫力、降血糖、降血脂、抗氧化、抗衰老，聽完各位打工仔都要多飲一啲靈芝草本茶啦！想試下呢啲天然草本花果茶，幫你紓緩緊張情緒？即刻下載頭條Jetso App玩有獎遊戲贏佢走啦！



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