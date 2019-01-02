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三匪錘毀櫥窗 掠38萬蟲草燕窩

2019-01-02 列印
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　　將軍澳一間連鎖中藥店，昨凌晨遭三名賊人用大鐵錘扑爛櫥窗玻璃爆竊，掠去價值近四十萬元名貴藥材逃去。

　　現場為新都城二期商場地下一間連鎖中藥參茸海味店。昨凌晨二時許，五十八歲姓鄺商場女保安員突聞巨響，查看後發現該店一幅約兩米乘兩米的玻璃櫥窗損毀，部份貨物跌在地上報警。警員趕至，在附近一帶兜截無發現，但在店舖附近花盆旁檢獲一把長約一米大鐵錘，相信是賊人棄下。

　　負責人經點算後，證實失去一批約值三十八萬三千元的名貴藥材，包括冬蟲草及燕窩等。

　　警方翻看商場及店舖閉路電視錄影，發現三名年約三十至四十歲、身穿深色上衣及長褲、戴深色帽的男子犯案，賊人以報紙包着大鐵錘擊毀櫥窗玻璃，得手後向景林邨逃去。

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