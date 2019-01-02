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﻿除夕賞煙花﻿﻿兩遊艇相撞﻿

2019-01-02 列印
■涉意外的其中一艘西式遊艇。
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　　觀賞維港元旦煙花匯演樂極生悲，昨凌晨零時許，煙花匯演後，一艘西式遊艇及一艘中式遊艇載着數十名乘客離開，兩艇駛至紅磡碼頭對開約三百米海面時，突然相撞。意外中，兩船上多名乘客在撞船時失平衡跌倒，中式遊艇上一名七十歲姓蕭女乘客，倒地時手部受傷脫骹，西式遊艇則無人受傷。

　　兩船相撞後損毀不嚴重，亦無下沉危險，報警後水警及消防輪到場，中式遊艇客上受傷女乘客，事後由消防輪接載至中區消防碼頭上岸，再由救護車送瑪麗醫院治療；西式遊艇上無人受傷，事後駛往九龍城碼頭讓乘客上岸離去。

　　水警調查後認為事件無可疑，交海事處調查撞船原因。

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