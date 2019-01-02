四川峨眉山高山區前日有約上千名遊客，因冰雪交通限速，等待兩三個小時仍無法下山，被迫在山上飢寒交迫下度過除夕。 不少市民也在網上反映被困在峨眉山上，有網民表示：「二○一八年最後的夜晚，我們被困在峨眉山上下不來了，想哭。」有網友怒斥道：「下山幾個小時了都沒動靜，候車室擠得恐怖。」從上載的圖片和片段中可以看到，候車室內擠滿了人。 有女乘客指，她和家人元旦假期從上海到峨眉山旅遊，三十一日上午九時半抵達峨眉山腳，隨後乘坐景區觀光車上山頂遊玩。下午五時左右，一行人步行下山到了雷洞坪候車室等待乘車返回，誰知一等就等了三個小時，「候車室裏密密麻麻全是遊客，又冷又餓。」 峨眉山景區管委會工作...

2019-01-02