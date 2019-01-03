﻿年中覆檢市況 調整折扣 市建首置盤 隨時再減價

市建局以市價六二折推出首個港人首置上車盤、位於土瓜灣馬頭圍道的「煥然懿居」，今日起開始接受申請。市建局行政總監韋志成昨天表示，難以評估認購的反應，今年年中揀樓前會再聘請專業測量師檢視市價，如果樓市持續下跌，現在的六二折扣率，或會更低。



韋志成接受電台訪問時指出，現時首置上車盤六二折，是去年十月初計算出來，而到「煥然懿居」今年五月尾至六月初揀樓之前，局方會再請專業測量師檢視市價，並計算折扣率，如果屆時樓價再下跌，會視乎市價調整折扣率，折扣率或會更低，將來轉售房屋要補的地價亦會減少。他補充，市建局暫時無為折扣率定下限。



被問及若政府將來繼續要市建局推出資助房屋項目，是否需要為市建局補差價？韋志成指，須與政府商討，如果將來的項目別具意義，加上財政狀況許可，市建局樂意做。



近期唱淡樓市的訊匯證券行政總裁沈振盈則估計，今年樓市將會有約兩成跌幅，若他言中，即「煥然懿居」折扣將進一步下調。



「煥然懿居」兩座合共四百五十個單位，面積介乎約二百六十一方呎至五百零七方呎，售價介乎三百一十四萬二千元元至六百六十萬五千元，實用面積呎價介乎一萬一千六百九十二元至一萬三千九百六十九元，設五年轉售限制，今日起接受申請，本月二十三日晚上七時截止。



呎價11692元起 今接受申請



申請「煥然懿居」人士須年滿十八歲，居港滿七年或以上。申請人及所有家庭成員須從未在港擁有住宅物業，及無享用由政府、房委會或房協提供的房屋資助。入息及資產方面，單人申請總入息須介乎二萬八千五百零一元至三萬七千零五十元，資產限額為一百二十八萬元。兩人或以上家庭每月總入息須介乎五萬七千零一元至七萬四千一百元，資產限額為二百五十五萬元。



「煥然懿居」獲按揭證券公司旗下的按證保險公司提供最高九成按揭保險。按證公司指，由於項目只有少量單位價格超過六百萬元，大部份單位價格均在現時合資格敘造按揭保險的物業價格範圍內，風險可控之下，可適度調整按揭保險計劃準則，為首置項目的所有單位提供最高九成的按揭保險。