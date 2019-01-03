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【桌遊初體驗】3款適合幼兒的好玩桌遊

2019-01-03 列印
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　　兩三歲幼兒其實已經可以玩桌遊，訓練專注力、合作性，學習顏色、數字、生字等不同概念，也可以讓他們跟從規則、建立輸贏概念。言語治療師媽媽介紹3款 好玩桌遊。請登入https://goo.gl/vjNfEP
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