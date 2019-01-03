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新年金多寶今攪珠 一注中可捧走8000萬

2019-01-03 列印
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　　想發新年財？刀仔鋸大樹機會來了。六合彩新年金多寶今晚九時三十分攪珠，若一人十元一注獨中頭獎，料可捧走八千萬元。

　　怎樣選幸運號碼？馬會有推介，指歷來六次新年金多寶均攪出包含八字的號碼，其中八號和十八號出現機會最多。而三十九號和四十六號是攪出頻率最高的兩個號碼，可算是金多寶幸運之選。

　　另外，「孖生號碼」亦是心水號碼之一，當中十一號、二十二號、三十三號、四十四號在過去六年都有抽中，而十一號更在二○一六年及二○一七年連續兩年出現。

　　哪一間投注站最走運？非中環士丹利街投注站莫屬，過去中六合彩頭獎次數高達四十七次，冠絕全港投注站。而二○一四年及二○一七年的金多寶一注獨中票，就在荃灣荃錦中心青山道投注站售出。

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