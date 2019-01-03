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沙中線鋼筋 再多一支不及格

2019-01-03 列印
　　路政署昨晚再公佈沙中線紅磡站開鑿混凝土檢測的最新檢驗結果，在最新公佈的四個結果中，再有一支鋼筋不達標，只扭入螺絲帽三十四點八毫米，並無扭紋外露。連同今次結果，共檢測了三十一個位置，累積共有十一支鋼筋不達標，早前公佈最短的一支，只扭入六點二二毫米。

　　根據有關的螺絲帽供應商資料，正確安裝螺絲頭的準則為螺絲頭最多外露兩個扭紋，以及螺絲頭扭入螺絲帽的長度至少需要有四十毫米，港鐵使用「陣列式超音波檢測方法」，以確認螺絲頭扭入螺絲帽的長度，而測試容許的量度差距為三毫米，故若儀器量度的讀數少於三十七毫米會被視作不達標。最新鑿開的位置是在東西走廊B、C2、C3區月台近東面連續牆底部，至於今次公佈結果的其餘三支鋼筋，則扭入四十二點零二至四十八點七二毫米，合乎規格。

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